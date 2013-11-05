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ضبط 28 من «الإخوان» لاتهامهم بإثارة الشغب واقتحام أقسام الشرطة بالمنيا

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ضبط 28 من «الإخوان» لاتهامهم بإثارة الشغب واقتحام أقسام الشرطة بالمنيا ضبط 28 من «الإخوان» لاتهامهم بإثارة الشغب واقتحام أقسام الشرطة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في المنيا 21 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لإثارتهم الشغب في طريق « – أسوان» الزراعي أمام الجامعة خلال مسيرتهم، الإثنين، احتجاجًا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما ضبط رجال الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة في المنيا 7 متهمين، بينهم عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، متورطين في اقتحام أقسام الشرطة والكنائس والمنشآت العامة والخاصة خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في منتصف أغسطس الماضي.

 كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا 3 متهمين هاربين من السجون، بينهم متهمان بمركز بني مزار والثالث من أسيوط.

وفي سياق متصل، نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا في إعادة عدد 4 قطع أسلحة نارية سبق سرقتها من أقسام الشرطة خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في منتصف أغسطس الماضي.

تم التحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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