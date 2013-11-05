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بالصور..6إبريل تحتفل بلقب “الجماعة الإرهابية” بـ “الألوان والبالونات” أمام مجلس الدولة

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بالصور..6إبريل تحتفل بلقب “الجماعة الإرهابية” بـ “الألوان والبالونات” أمام مجلس الدولة بالصور..6إبريل تحتفل بلقب “الجماعة الإرهابية” بـ “الألوان والبالونات” أمام مجلس الدولة

نظمت حركة شباب 6 إبريل وقفة أمام مجلس الدولة إحتفالًا بلقبها الجديد “الجماعة الأرهابية” ، حسب تصريح أعضاء الحركة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .

كما نظمت الحركة مسيرة في محطات مترو الانفاق وشوارع الجيزة مرتدين شعر مستعار (باروكة) والالوان والبلاليين .

يذكر أنه قد قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء الماضي ، تحديد جلسة 19 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائى بحل حركة شباب “6 إبريل” واعتبارها ضمن المنظمات الإرهابية .

وأقام الدعوى التى حملت رقم 71980 لسنة 67 قضائية، وائل حمدى، المحامي، مختصمًا فيها كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والخارجية.
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