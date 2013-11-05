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' أورلاندو لن يتأثر بالجمهور أمام الأهلي '

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' أورلاندو لن يتأثر بالجمهور أمام الأهلي ' ' أورلاندو لن يتأثر بالجمهور أمام الأهلي '

يرى محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن أورلاندو بايرتس من نوعية الفرق التي لا تتأثر بأرض وجمهور المنافس، وذلك خلال مواجهة الفريقين بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلي في الذهاب إيجابيا 1-1، ويكفيه التعادل السلبي ليضيف لدولاب بطولاته اللقب الثامن.

وقال يوسف للصحفيين يوم الثلاثاء: "متأكد أن أورلاندو سيهاجم بشراسة، لأنه من نوعية الفرق التي لا تتأثر باللعب خارج الأرض أو الضغط الجماهيري".

وأضاف "أكبر دليل ما فعله مع الترجي ونجح في الفوز عليه في تونس".

وتعادل أورلاندو على ملعبه سلبيا مع الترجي، وفي لقاء العودة انتهى إيجابيا 1-1 وأهدر العديد من فرص التهديف وتأهل لمواجهة الأهلي.

واختتم مدرب الأهلي "لا يوجد شيء مضمون، وحتى لو كنا فزنا في لقاء الذهاب لن أقول أنه الأمر قد حُسم.. نحتاج للعمل والتعب والاجتهاد، انتهى شوط أول وبقى الثاني لابد من الفوز فيه".

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