النيابة تحقق مع 23 من أنصار المحظورة في اشتباكات دار القضاء العالي

تباشر نيابة الازبكية ، برئاسة المستشار محمد حته رئيس النيابة ، التحقيق مع 23 متهما من انصار جماعة الإخوان المحظورة والرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط دار القضاء العالي إحتجاجا على محاكمة المعزول محمد مرسي.

> كانت اشتباكات وقعت صباح امس الاثنين ، بين عناصر جماعة الإخوان المحظورة والأهالي أمام دار القضاء العالي ، بسبب هتافات الإخوان المناهضة للقوات المسلحة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

> وتوقفت الحركة المرورية بشكل كامل بشارع رمسيس، والشوارع الجانبية، فضلاً عن إغلاق المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة، إلا أن قوات الأمن من الجيش والشرطة استطاعت السيطرة على الموقف، وفض حصار المبنى عن طريق تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع، ومطاردتهم، بمعاونة الأهالي الذين اصطفوا ودافعوا عن المبنى جنباً إلى جنب مع الأمن.