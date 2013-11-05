الهلال يفقد القحطاني أمام نجران

تأكد غياب ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال عن مباراة فريقه أمام نجران يوم الأربعاء في الجولة التاسعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وكان القحطاني قد تعرض لشد في العضلة الضامة غاب بسببها عن تدريبات فريقه الجماعية ليتأكد غيابه عن مباراة نجران المقبلة.

وفي نفس السياق يحاول الهلال تجهيز سالم الدوسري مهاجم الفريق من أجل اللحاق بالمباراة إذ فضل سامي الجابر المدير الفني للفريق إراحته بعد تعرضه لنزلة برد لم يستطع اللاعب التدرب بسببها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي النصر متصدر البطولة.