نقابة التجاريين: نؤيد ثورة 30 يونيو وندعم خارطة الطريق

قال الدكتور شريف قاسم، أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، إن النقابة تقف وتؤيد ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو منذ اللحظة الأولى، وتؤكد دعمها الكامل لخارطة الطريق.

وأضاف قاسم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بالأحداث التى وقعت أمس بشارع رمسيس، نتيجة تظاهرات الإخوان والمعارضين لهم، وما نشب عنها من صدامات، فإن نقابة التجاريين لم تتعرض للاقتحام كما تردد.

وأكد قاسم أن النقابة تؤيد خارطة الطريق بشكل كامل، وهذا لا يمنع أن يكون هناك أعضاء بالنقابة من المؤيدين للإخوان، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أى من أعضاء الجماعة بمقر النقابة أمس، وقد يكون من رفع شارة رابعة أسفل النقابة بنادى التجارة، وهو لا يعنى تأييدنا لتظاهراتهم.

جدير بالذكر أن عددا من الأهالى قاموا بإلقاء الحجارة على مقر نقابة التجاريين بالقاهرة أمس الاثنين، نتيجة قيام أحد المؤيدين لجماعة الإخوان برفع شارة رابعة من النقابة.