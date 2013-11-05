4 خطوات لشعر يتنفَّس تحت الحجاب

غطاء الرأس قد يكون من أهم الوسائل والطُّرق التي تمكِّنك من الحفاظ على رونق شعركِ وصحَّته في أيَّام الشتاء الباردة، فهو يقدِّم للشَّعر الحماية من الهواء البارد، كما يقوم بحماية الشَّعر من الأشعَّة فوق البنفسجيَّة الضَّارة، وبالتَّالي فإنَّ شعركِ تحت الحجاب يكون محمياً بنسبة 90%.

قد يهمك: الأشقر النحاسي والبني الكاراميل موضة خريف 2013 للشعر

ولكن هل يمكن لغطاء الرأس أن يؤذي الشِّعر؟!

بالتأكيد نعم، فعادات السيِّدات اليوميَّة قد تسبب أضراراً بالغة لشعركِ من دون أن تشعري؛ لذا "سيِّدتي نت" يقدِّم إليكِ هذه الخطوات الأربع للحصول على شعر صحيّ ومحميّ تحت الحجاب، من دون أيّ أضرار:

1- قبل الاستحمام

قبل الاستحمام، يفضَّل أن تقومي بتنفيذ قناع طبيعيّ لشعركِ، يعتمد في أساسه على البيض وزيت الزيتون؛ فهما من أكثر المكوِّنات التي ترطِّب الشَّعر وتحارب جفافه. ويمكنكِ أن تمزجي صفار بيضة مع ملعقتين من زيت الزيتون وكوب من الماء الدافئ، ثم ضعي المزيج على شعركِ قبل الاستحمام بساعة مع تغطية شعركِ بالغطاء البلاستيكيّ.

2- عند الاستحمام

لا يشترط أن تضعي الشَّامبو على أطراف الشَّعر، بل اكتفي بوضعه على فروة رأسكِ، والرغوة ستقوم بمهمَّة تنظيف الشَّعر، من دون إزالة جميع الزيوت الطبيعيَّة المخزنة فيه.

3- بعد الاستحمام

قومي بوضع القليل من السيروم على راحة يدكِ، ثمَّ افرديه على خصلات الشَّعر، وخللي شعركِ بأصابعك، واتركيه ليجفّ في الهواء الطَّلق.

وإذا كانت لديكِ رغبة في الخروج من المنزل، تجنَّبي تغطية شعركِ وهو مبلل. وفي هذه الحالة، يمكنكِ أن تجففي شعركِ بالمجفف الكهربائيّ، ولكن على الدرجة المتوسطة، مع الحذر من تعريض بقعة واحدة من الشَّعر لهواء المجفف، لفترة طويلة. وبعد الانتهاء، إذا وجدتِ أنَّ شعركِ أصبح متطايراً، يمكنكِ مسحه بالقليل من الكريم العادي على أطراف الشَّعر فقط.

4- عند ارتداء الحجاب

عند ارتداء غطاء الرأس، احرصي على ارتداء الأحجبة المصنوعة من الحرير؛ فالحرير يُعتبر من أكثر الأقمشة اللطيفة على الشَّعر، ومن أقلّ الأقمشة التي تحتك بالشَّعر وتسبب له التساقط. وإذا قمتِ باعتماد القبَّعات الشتويَّة بدل الأغطية، فمن الأفضل أن تقومي باختيار القبَّعات المبطنة بالقماش القطنيّ.

تابعي هنا: