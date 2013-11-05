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اصطدام قطار بـ"كارو" بالزقازيق يعطل حركة القطارات بالشرقية ساعتين

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اصطدام قطار بـ"كارو" بالزقازيق يعطل حركة القطارات بالشرقية ساعتين اصطدام قطار بـ"كارو" بالزقازيق يعطل حركة القطارات بالشرقية ساعتين

اصطدم قطار بعربة كارو بناحية شيبة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطل القطار "لمدة ساعة وخمسين دقيقة". ولم يحدث ثمة إصابات أو وفيات.

وعادت الحركة لطبيعتها، وتم تحقيق محضر بالواقعة وتولت نيابة مركز الزقازيق التحقيقات.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد إبراهيم ضيف مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا من شرطة النجدة باصطدام قطار بعربة كارو بناحية شيبه دائرة المركز.

وتبين من التحقيقات اصطدام القطار رقم 590 المتجه من الزقازيق إلى الإسكندرية بعربة كارو (غير متواجدة بمكان الحادث)، حال عبور قائد العربة الكارو من مكان غير مخصص للعبور، ونتج عن الحادث حدوث تلفيات بجرار القطار عبارة عن كسر جزرة الهواء والدليل الأمامى الحديد للقطار، مما أدى إلى تعطل القطار "لمدة ساعة و50 دقيقة". ولم يحدث ثمة إصابات أو وفيات.

وبسؤال قائد القطار "محمد حسين جادو" سن 49 مقيم الإسكندرية أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

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