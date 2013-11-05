شبح "المرأة المسعورة" يظهر فى مدينة السباعية غرب بإدفو

حالة من الخوف والهلع انتابت عددا من أهالى مدينة السباعية غرب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بعد أن تواترت شائعات لم تثبت صحتها بعد، عن ظهور شبح المرأة المسعورة بأحد شوارع السباعية.

ذكر عدد من الأهالى لـ"اليوم السابع" أن شائعات ظهور شبح السيدة المسعورة ترددت بقوة صباح اليوم، كما أن حديث الشائعات حولها تضمن أنها هربت إلى الزراعات المتاخمة بعد ظهورها بوقت قليل- حد قولهم.

من ناحية أخرى لم يؤكد تلك الواقعة أى مصدر أمنى أو تنفيذى حتى الآن، كما لم تتلق الجهات الأمنية أية بلاغات من الأهالى بشأن هذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن شائعة وجود سيدة مسعورة بدأت منذ فترة فى عدد من المحافظات، ومنها البحر الأحمر والأقصر وقنا.