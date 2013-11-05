أهالى "ميت ربيعة" يستقبلون وزير البحث العلمى لتحيته بالشرقية

قالت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية, فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مركز شرطة بلبيس أعد خدمة أمنية لتأمين موكب الدكتور رمزى إستينو وزير البحث العلمى, أثناء قيامه بزيارة لمزرعته الخاصة، بقرية ميت ربيعة البيضاء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وحال مرور الوزير بموكبه الخاص تجمع أهالى القرية أمام مزرعته الخاصة للسلام عليه، وتهنئته بتوليه منصب وزارة البحث العلمى خاصة أن هذه تعد الزيارة الأولى للوزير بعد توليه حقيبة وزارة البحث العلمى.

الجدير بالذكر أن الوزير رمزى إستينو، يأتى من وقت لآخر لزيارة مزرعته الخاصة بالقرية.