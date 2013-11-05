Nicolas Ghesquière يأخذ منصب Marc Jacobs في "LV"

أُعلن ليلة البارحة أنَّ المصمم Nicolas Ghesquière هو المدير الإبداعيّ الجديد لدار " Louis Vuitton" الفرنسيَّة، ليأخذ بذلك منصب المصمم الشَّهير Marc Jacobs الذي شغله لمدَّة ١٦ عاماً.

تداولت مجلات الأزياء العديد من الشَّائعات في الفترة السَّابقة، ولكن لم يكن هناك ما يؤكِّدها حتى البارحة، حيث أعرب المصمم Nicolas Ghesquière عن سعادته باستلامه لهذا المنصب بقوله: "تكليفي بهذا المنصب هو شرف كبير بالنِّسبة لي، وأنا فخور جداً بانضمامي لدار "Louis Vuitton"، إذ نمتلك قيم ورؤية مشتركة".

الجدير بالذِّكر أنَّ المصمم Nicolas Ghesquière شغل منصب المدير الإبداعيّ لدار "Balenciaga" لمدَّة ١٥ عاماً، وقد انتهى عقده معها قبل أشهر.