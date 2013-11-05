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Lady Gaga تنفي خبر انفصالها على طريقتها

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Lady Gaga تنفي خبر انفصالها على طريقتها Lady Gaga تنفي خبر انفصالها على طريقتها

بعد أن تناول كثير من المواقع خبر انفصال Lady Gaga عن حبيبها الممثل Taylor Kinney، اختارت Gaga حفل " YouTube" لتنفي هذا الخبر، على طريقتها الخاصّة.
فقد ظهرت Gaga على الشاشة الكبيرة، حينما كانت الكاميرات موجّهة نحوها، تقبّل حبيبها Kinney، في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام تتناقل خبر تخلّي حبيبها عنها، حسب ما ذكر موقع "دايلي ميل".
يُذكر أنّ صحيفة "صن" البريطانية كانت قد ذكرت أنّ Kinney تخلّى عن Gaga، بعد علاقة استمرت سنتين، بسبب المشاكل التي واجهها في التأقلم مع انشغالها الدائم، حيث إنها متزوجة من مهنتها، وهو غير قادر على التعامل مع هوسها.

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