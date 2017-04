Eminem فنان عام 2013 على " YouTube"

كرّمت الحفلة الأولى لتوزيع جوائز " YouTube" الموسيقية، التي يقدّمها موقع تشارك أشرطة الفيديو، مغني الراب Eminem، إضافة إلى فنانين آخرين، في حدث فني أقيم أول من أمس في نيويورك، وبدأ بعرض لفرقة الروك "Arcade Fire" التي أدّت أغنيتها الجديدة "AfterLife"، ونقلت مباشرة على موقع " YouTube"، كما أدت Lady Gaga معزوفات حزينة على البيانو، خلال تقديم عرضها.

وتكمن ميزة هذه الجوائز في طريقة اختيار المرشحين الفريدة من نوعها، وفق ما أوضحت المدونة الرسمية لـ " YouTube" من أن المرشحين هم الفنانون الذين "شاهدتم أشرطتهم أنتم المستخدمون وتشاركتموها إلى حدّ كبير"، ما يعني أن المستخدمين هم الذين صوتوا لاختيار الفائزين.

وتتوزع هذه الجوائز على 6 فئات هي: أفضل شريط فيديو، وأفضل فنان، وأفضل استعادة لشريط فيديو من قبل أحد المعجبين، إضافة إلى أفضل أداء بالغ الأثر على "YouTube"، وأفضل فنان جديد، وأفضل مبادرة ابتكارية.

وكانت جائزة أفضل فنان جديد من نصيب الثنائي Macklemore وRyan Lewis الذي أنجز شريط "Same Love"، بموازنة قدرها 5 آلاف دولار، ونشره على " YouTube"، حيث لقي نجاحاً كبيراً. أما الجائزة الأعرق، وجائزة أفضل شريط فيديو، فمنحت للفرقة الكورية الجنوبية "Girls' Generation"، عن أغنية " I Got A Boy"، التي أطاحت بأسماء كبيرة من عالم الموسيقى، مثل Miley cyrus وPsy و Lady Gaga وJustin Bieber.

وشوهدت أشرطة الفيديو المرشحة في هذه الفئة أكثر من 1,9 مليار مرة قبل إقامة الحفلة.

ونال مغني الراب الأمريكي Eminem جائزة أفضل مغنٍ. وقد أدّى خلال الحفلة أغنية "Rap God" في أداء يعدّ تقليدياً نسبيّاً لفنان اشتهر بمواقفه الاستفزازية.

وكانت جائزة أفضل أداء بالغ الأثر على " YouTube" من نصيب المغنية Taylor Swift، عن شريط "I Knew You Were Trouble". وحاز المغني والكوميدي DeStorm Power، وهو المستخدم المئة والستون لموقع "YouTube" جائزة أفضل مبادرة ابتكارية.