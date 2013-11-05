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الأهلي يتعاقد مع صانع ألعاب القطن 4 مواسم

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الأهلي يتعاقد مع صانع ألعاب القطن 4 مواسم الأهلي يتعاقد مع صانع ألعاب القطن 4 مواسم

أعلن هادي خشبة عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي إنهاء إجراءات التعاقد رسميا مع موسى يدان صانع ألعاب القطن الكاميروني لمدة أربعة مواسم.

ويلعب يدان في مركز لاعب الوسط المهاجم، وهو بذلك سيشترك مع عبد الله السعيد ووليد سليمان في مهمة تمويل الخط الأمامي للشياطين الحمر، في ظل اعتزال نجم الأهلي محمد أبو تريكة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب البروكينابي – 24 عاما- يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 150 ألف دولار، بينما يدفع الأهلي 200 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات يدان.

وشارك يدان بصفة أساسية مع القطن في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفا أمام ركراتيفو ليبولو خلال مرحلة المجموعات.

ومن المنتظر أن يصل يدان خلال الأسبوع المقبل للانضمام للأهلي بصفة رسميا.

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