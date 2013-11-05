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وزير الزراعة بـ"الغربية": زراعة القطن بالشتلات توفر نصف كمية الأسمدة

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وزير الزراعة بـ"الغربية": زراعة القطن بالشتلات توفر نصف كمية الأسمدة وزير الزراعة بـ"الغربية": زراعة القطن بالشتلات توفر نصف كمية الأسمدة

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة على أن التجربة الجديدة لزراعة القطن بالشتلات توفر 3 ريات، من المياه بواقع 400 متر مكعب، مياها للرية الواحدة بواقع 1200 متر مكعب للفدان، وتخفض كمية الأسمدة من 5شكائر إلى 2 شيكارة فقط.

وأضاف بأنه سيتم تعميم تجربة زراعة القطن بالشتلات بدأ من العام القادم داخل 5 آلاف حقل إرشادى موازى للفلاحين بدءا من الموسم القادم، على مستوى المحافظة، وطالب وزير الزراعة بضرورة توثيق الفرق والدراسة الاقتصادية على المستوى التجارى حتى يستفيد الفلاح من الإنتاجية الكبيرة للقطن مع تحديد 1600 جنيه للقنطار خلال الموسم الحالى.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الغربية رافقه اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية لتفقد أحد الحقول المنزرعة بالقطن بقرية سنبو الكبرى مركز زفتى.

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