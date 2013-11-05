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مؤتمر لـ"القضاء الواقف" حول "مستقبل المحاماة" الخميس المقبل

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مؤتمر لـ"القضاء الواقف" حول "مستقبل المحاماة" الخميس المقبل مؤتمر لـ"القضاء الواقف" حول "مستقبل المحاماة" الخميس المقبل

تنظم حركة "القضاء الواقف" مؤتمرا، عقب ظهر يوم الخميس المقبل، بمقر النقابة العامة للمحامين حول "مستقبل المحاماة ونقابة المحامين"، وذلك بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقالت الحركة فى بيان لها، إن نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة سيشاركون فى المؤتمر ومن بينهم يحيى التونى وكيل النقابة، وخالد أبو كريشة، وأبو بكر ضوة، عضوا مجلس النقابة العامة للمحامين، ويعقد المؤتمر فى الساعة الثانية ظهرا بقاعه الحريات بالنقابة.

وأوضحت أن المؤتمر يدور جول مستقبل المحاماة ونقابة المحامين، وعرض لميزانية النقابة، وشرح رؤية وتصور النقيب حول الجمعية العمومية القادمة.

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مصر 365