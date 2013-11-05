أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج‎

  • 21
Google+ Print
مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج‎ مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج‎

صورة أرشيفية

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بناحية جزيرة أولاد حمزة بمركز العيسرات، حيث كان اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مصادمه بناحية جزيرة أولاد حمزة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة “فؤاد صابر عطية” 20 سنة عامل، ويقيم بناحية الصلعا بمركز سوهاج السيارة رقم 16533 نقل سوهاج علي الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية “توك توك” بدون لوحات معدنية، قيادة “هشام عبد العال” 17 سنة طالب ويقيم بدائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقله للمتشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا