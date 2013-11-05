مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج‎

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بناحية جزيرة أولاد حمزة بمركز العيسرات، حيث كان اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مصادمه بناحية جزيرة أولاد حمزة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة “فؤاد صابر عطية” 20 سنة عامل، ويقيم بناحية الصلعا بمركز سوهاج السيارة رقم 16533 نقل سوهاج علي الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية “توك توك” بدون لوحات معدنية، قيادة “هشام عبد العال” 17 سنة طالب ويقيم بدائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقله للمتشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1960 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.