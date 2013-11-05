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أجمل النجمات يتألَّقن في ليلة ساحرة ترعاها "Gucci"

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أجمل النجمات يتألَّقن في ليلة ساحرة ترعاها "Gucci" أجمل النجمات يتألَّقن في ليلة ساحرة ترعاها "Gucci"

أقيم مؤخّراً حفل "LACMA Art and Film Gala" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكيَّة، وكانت دار أزياء "Gucci" من الرعاة الرسميين للحفل، مما جعل معظم النجمات يرتدين أزياءً حملت توقيعها.
ظهرت الممثِّلة Salma Hayek بواحدة من أجمل إطلالاتها بفستان ناعم أنيق باللون السكريّ، وقد اختارت النجمة Kate Hudson فستاناً أنيقاً بقصَّات عصريَّة أنيقة بنفس اللون، أمَّا الممثِّلة الأنيقة Kate Beckinsale فقد اختارت فستاناً برَّاقاً بلون سماويّ جميل.
كما ظهر اللون الأسود بشكل كبير على إطلالات النجمات في الحفل، فقد شاهدناه في إطلالات كلّ من: Rosie Huntington، وZoe Saldana، وFergie Duhamel، وغيرهن.
شاهدي إطلالات النجمات في الحفل وأخبرينا برأيكِ.

 

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