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الصين ستصبح أكبر اقتصاد سياحى فى 2023 وستوفر 47 مليون وظيفة لآسيا

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الصين ستصبح أكبر اقتصاد سياحى فى 2023 وستوفر 47 مليون وظيفة لآسيا الصين ستصبح أكبر اقتصاد سياحى فى 2023 وستوفر 47 مليون وظيفة لآسيا

توقع مجلس السياحة العالمى بأن تصبح الصين أكبر سياحى بحلول عام 2023، وأن يشهد القطاع السياحى الصينى نموا بـ5% إلى 7% خلال السنوات القادمة، ويتمكن قطاع السياحة من توفير 47 مليون وظيفة لآسيا خلال المرحلة القادمة.

وقال نائب مدير المكتب الوطنى السياحى الصينى وو ونشوا، فى تصريحات له، على هامش التحضيرات لعقد الملتقى العالمى للسياحة والرحلات لعام 2014 فى مدينة سانيا بجزيرة هاينان السياحية الصينية، خلال أبريل من العام المقبل، إن إجمالى عدد السائحين الصينيين فى الخارج سيتجاوز 400 مليون شخص سائح كل مرة خلال الخمس سنوات المقبلة، فى حين سيتجاوز إجمالى السائحين الصينيين داخل الصين 3,3 مليار شخص كل مرة بحلول العام 2015.

وأضاف أنه سيتجاوز عدد السائحين القادمين إلى الصين 150 مليون شخص كل مرة وفى هذا السياق، بلغت اتفاقيات النقل الجوى بين الصين والدول والمناطق الأخرى ما يزيد على 100 اتفاقية، حيث تعمل العديد من الدول فى الوقت الحالى على تبسيط سياسات التأشيرة للسائحين الصينية.. موضحا أن المكتب الوطنى للسياحة بجزيرة هاينان يعمل على دفع قطاع السياحة والخدمات الحديثة كمكونين أساسيين فى البنية الاقتصادية للجزيرة، حيث تعمل الجزيرة على تأسيس منتجع سياحى عالمى من الطراز الأول، وتقدم الدعم المطلوب لمقاطعة هاينان لانجان الملتقى العالمى للسياحة والرحلات لعام 2014.

يذكر أن المجلس العالمى للسياحة يعد أكبر منتدى ومنظمة عالمية لقطاع السياحة فى العالم، ويشمل أعضاءه الرؤساء المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لقرابة مائة من أكبر شركات السياحة العالمية، حيث يعقد الملتقى سنويا فى مناطق مختلفة من العالم فى شهر أبريل، ويعد أكبر تظاهرة سنوية بالنسبة لقطاع السياحة الدولية، وهو يسمى بـ"دافوس السياحى"، وسنويا المناطق التى تتمتع بآفاق نمو جيد للقطاع السياحى لتنظيم دورته السنوية.

ويشتهر خليج هايتهان فى الصين باسم "ساحل الصين"، حيث يحتوى على سلسلة من الفنادق العالمية الفاخرة ومراكز التسوق والعلاج وغيرها من المنشآت السياحية، وهو يمثل أعلى مستوى من منتجات المنتجعات الشاطئية فى الصين.

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