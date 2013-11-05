"بايدو": 20 مليون مستخدم حول العالم لبرنامج الحماية المجانى

أعلنت شركة Baidu الصينية المتخصصة فى محركات البحث على شبكة الإنترنت عن حصول منتجها المجانى "Baidu Antivirus” على شهادة VB100 من Virus Bulletin فقط بعد مرور سبعة أشهر على إطلاقه فى مارس 2013".

ويتوجب على هذا البرنامج التعرف على كل عينات البرامج الخبيثة التى تم التعرف عليها حديثا بواسطة منظمة “WildList” وتتم كل هذه الاختبارات باستخدام الإعدادات الافتراضية للبرنامج لضمان توفير الحماية الكاملة للمستخدم وذلك حتى تمنح هذه الشهادة لأى برنامج.

وقال جونسن هيو المدير العام لوحدة الأعمال الدولية بالشركة، "نسعى باستمرار لتثبيت جدارتنا كواحد من الشركات العالمية القادرة على تقديم منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام للناس حول العالم".

وأشار إلى أنه بقوة محرك البحث السحابى “Cloud Engine” استطاع Baidu Antivirus أن يحصل على ثقة أكثر من عشرين مليون مستخدم حول العالم من لحظة إطلاق هذا البرنامج المجانى 100% والذى يمزج بين تكنولوجيات powerful local cross-scan engine وseamless cloud defense technology مع خاصية التحديث الآلى.

من جهة أخرى، فقد أكدت الشركة فى بيانها على حماية محرك USB فلاش بالمسح ومنع التعليمات البرمجية الضارة من الوصول إلى جهازك عندما تكون متصلا بمحركات أقراص فلاش USB وأجهزة التخزين المحمولة الأخرى.

كما يوفر البرنامج الحماية عند الاتصال بشبكة الإنترنت وتعطيل مرور هجمات "التصيد"، من قبل أحصنة طروادة، والمحتوى الاحتيالى، والمواقع الخبيثة كما يوفر حماية التحميل بالمسح وتحميل الملفات بشكل فورى لمنع الفيروسات والبرامج الخبيثة من إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك؛ وحماية المتصفح ومنع البرامج الضارة من تغيير المتصفح الخاص بك وإعدادات الصفحة الرئيسية.

تعد جائزة VB100 هى الشهادة الثالثة التى يحصل عليها مكافح الفيروسات Baidu منذ إطلاقه فى مارس 2013 وفاز مسبقا بشهادة Check Mark من مختبرات الساحل الغربى فى مكافحة البرامج الضارة، ومكافحة التجسس على سطح المكتب، ومكافحة أحصنة طروادة، كما حصل فى شهر أغسطس عام 2013 على شهادة OPSWAT.