سجن 4 سعوديين ومصري بتهمة “تكفير الدولة والحاكم”

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الخامس (مصري الجنسية ) عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، بتهم بينها “تكفير الدولة وولي أمرها” و”الخروج” عن طاعته.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المحكمة أدانت المتهمين بتهم مختلفة، منها “تكفير الدولة وولي أمرها، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن.”

وذلك إلى جانب “مبايعتهم لأحد زعماء التنظيمات الإرهابية وتنصيبه أميرًا للتنظيم الإرهابي في إحدى المناطق بالمملكة, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة بعض المقاطع التي تحث على القتال, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص” علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وتراوحت أحكام السجن بحق المدانين بين 17 عاما وثلاثة أعوام، وبعد إعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض عليه، وجرى إفهام جميع المعترضين بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، على أن ترفع القضية تلقائيا إلى محكمة الاستئناف إذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه.

وكانت السعودية قد أكدت منتصف أكتوبر الماضي أنها أفشلت 95 في المائة من العمليات الإرهابية في البلاد منذ التوقيع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بشهر مايو من عام 2000، كما تجري المملكة بشكل دوري محاكمات لمرتبطين بتنظيم القاعدة، الذين تصفهم بـ”أتباع الفئة الضالة.”