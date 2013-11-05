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ننشر أهم الأخبار المتوقعة الثلاثاء من اليوم السابع

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة الثلاثاء من اليوم السابع ننشر أهم الأخبار المتوقعة الثلاثاء من اليوم السابع

القاهرة.. يبدأ أول أيام العام الهجرى الجديد (1435)، وقرر د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، اعتباره إجازة رسمية للحكومة والقطاعين العام والخاص والبنوك والبورصة، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية‏.‏

باريس.. تنطلق أعمال الدورة الـ37 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو، بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة الأممية، الذين يمثلون على المستوى الوزارى (وزراء الخارجية أو التعليم العالى والثقافة)، بالإضافة إلى ممثلين عن الأعضاء المنتسبين وجهات المراقبة وعدد من المنظمات غير الحكومية.

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