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محافظ الإسكندرية يقرر إزالة الطوابق المخالفة بأحد المبانى الأثرية

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محافظ الإسكندرية يقرر إزالة الطوابق المخالفة بأحد المبانى الأثرية محافظ الإسكندرية يقرر إزالة الطوابق المخالفة بأحد المبانى الأثرية

قرر اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، هدم اﻷدوار المخالفة التى بنيت أعلى عقار أثرى بوسط مدينة الإسكندرية، وإحالة الموضوع لجهات التحقيق.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه لن يسمح بتشويه أى مبنى أثرى من تراث المدينة الخالدة، وكانت شكاوى قد وصلت للمحافظ بخصوص تشويه وتعلية المبنى الأثرى، والذى يتم تشغيله كفندق حاليا، وبتحويل البلاغ إلى الجهات المختصة بالمحافظة، تبين أن أصل تلك المشكلة يرجع لفترة سابقة، حيث حصل مالك العقار الكائن بميدان عرابى بمنطقة المنشية على حكم من المحكمة المختصة بترميم المبنى، وقد ارتكب المالك مخالفات، حيث قام بأعمال هدد لقبتين أعلى المبنى، ثم قام ببناء دورين إضافيين منذ أربعة أشهر مضت.

وبالبحث والتحقيق فى رخص البناء، تم اكتشاف قيام مالك العقار ببناء تلك اﻷدوار دون الحصول على ترخيص، وهو ما أكده المسئولون الذين قاموا بمعاينة المبنى على الطبيعة.

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