العصائر الطازجة مفيدة لمرضى دوالى المرىء

دوالى المرئ أحد أهم أسباب القىء الدموى وخاصة فى البلاد التى تنتشر فيها أمراض الكبد والبلهارسيا، وتنتج عن زيادة ضغط الدم داخل الوريد البابى الكبدى الذى ينقل الدم الوريدى من المعدة والأمعاء إلى الكبد، نتيجة لانسداد مجرى الوريد مهما كانت الأسباب، مما ينتج عنه سريان الدم فى شعيرات دموية جانبية، لتخطى تلك المنطقة المسدودة، وهنا يتم تحويل مجرى الدم من الوريد البابى الكبدى إلى الدورة الدموية العامة.

ومن أهم الأسباب الشائعة، تليف الكبد liver cirrhoSIS، وينتج عنها تجلط الوريد الطحالى، الضغط الخارجى على الوريد البابى كالأورام، تجلط الوريد البابى portal vein thrombosis، البلهارسيا، تليف الحويصلة المرارية، الدرن، تليف الكبد الناتج عن تناول الكحول، تليف الكبد المصاحب لالتهاب الكبد الوبائى B,C، تجلط الوريد الأجوف السفلى وغيرها من أمراض الكبد.

> قدم دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، بعض النصائح لدوالى المرىء، ومنها ضرورة طهى الطعام جيدا، حتى يكون سهل المضغ والبلع ليمر بسهولة خلال المرىء، وتقسيم الطعام على عدة مرات من 4 – 6 وجبات صغيرة يوميا، مع تناول العصائر الطازجة أو المركبة، مثل الموز باللبن ويجب أن تكون جميع السوائل فاترة لا ساخنة أو باردة.

ونصح بتناول الأطعمة لينة أو مضروبة فى الخلاط حتى لا تؤذى المرىء، وضرورة تناول الأغذية الغنية بفيتامين "ك" مثل السبانخ والخس والبقدونس والحبوب، والأغذية الغنية بالحديد مثل الكبدة واللوبيا والعسل الأسود البليلة واللحوم.

وأشار حلمى إلى بعض الأطعمة التى يجب على مريض الدوالى أن يتجنبها، وهى الطعام الصلب مثل الخبز الناشف والمقرمشات وعظام الأسماك وبذور الفاكهة وقطع اللحم الكبيرة بدون مضغ والمواد الحريفة، مثل الشطة وقرون الفلفل والفلفل الأسود والمخللات والخل والفاكهة الحمضية، مثل البرتقال البلدى والليمون وعصير الطماطم والشاى الثقيل والقهوة المركزة والسوائل المثلجة أو الساخنة جدا حتى لا تؤدى لحدوث نزيف من الدوالى.