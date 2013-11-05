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محافظة الإسكندرية تقرر هدم الأدوار المخالفة بعقار “ماجيستك‎”

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محافظة الإسكندرية تقرر هدم الأدوار المخالفة بعقار “ماجيستك‎” محافظة الإسكندرية تقرر هدم الأدوار المخالفة بعقار “ماجيستك‎”

عقار ماجيستك

أصدرت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولي من صباح اليوم , بيان توضح خلاله مشكلة عقار ” ماجيستك ” بمنطقة المنشية والذي شغل الرأي العام بالمحافظة بعد قيام مالك العقار ببناء دورين أعلى العقار الأثري .

وأكدت محافظة الإسكندرية أن مالك العقار ارتكب مخالفات بعد قيامه بأعمال هدد لقبتين أعلى المبنى ثم قام ببناء دورين اضافيين منذ اربعة أشهر مضت.

وبالبحث والتحقيق في رخص البناء تم اكتشاف أنه قام ببناء تلك اﻷدوار دون الحصول على ترخيص وهذا ما أكده أيضا المسئولين الذين أرسلهم المحافظ لمعاينة الوضع على الطبيعة.

وبناء عليه فقد قرر اللواء طارق المهدي محافظ اﻷسكندرية هدم اﻷدوار المخالفة واحالة الموضوع لجهات التحقيق، كما أكد بأنه لن يسمح بتشويه أى مبنى أثري من تراث المدينة الخالدة الإسكندرية.

 

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