مدعي بالحق المدني في أحداث الاتحادية: “الإخوان” تدار من الخارج لإثارة البلبلة في البلاد

قال محمد عبد الوهاب، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في أحداث قصر الاتحادية، إنه يتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا المثل في السيطرة الأمنية، وأثبتوا أمام العالم أجمع أنهم قادرون على حماية مصر من الدعوات التي خرجت بإشاعة الفوضى في البلاد.

وأضاف “عبد الوهاب”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو في برنامج الحدث المصري المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان يتم إدارتها من خارج مصر لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في أحداث قصر الاتحادية، أن الجلسية القادم إما أن يقبل خلالها محمد مرسي فريق الدفاع الممثل له أو أن يقبل، مشيرا إلى أنه في حال عدم قبوله ذلك الأمر يكون على المحكمة انتداب محاميا للدفاع عنه.

وتابع:”علينا تقديم أدلة الثبوت حتى يحاكم بها المتهمين، وشهدنا اليوم حضور طاغي لوسائل الإعلام الغربية مدعومة من التنظيم الدولي للإخوان”.