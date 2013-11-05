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إليسا تتجاهل كارول سماحة ونانسي وشيرين تهنئانها

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إليسا تتجاهل كارول سماحة ونانسي وشيرين تهنئانها إليسا تتجاهل كارول سماحة ونانسي وشيرين تهنئانها

على الرغم من الزمالة التي حتمت على الفنانتين كارول سماحة وإليسا التواجد معاً لشهور أثناء تسجيل برنامج X Factor، وعلى الرغم من الصداقة التي جمعتهما قبل البرنامج، فوجىء المتابعون بتجاهل إليسا خبر زواج كارول، وعدم تخصيصها تغريدة خاصة تبارك فيها للعروس الجديدة، ما دفع ببعض محبي كارول إلى التكهن بخلافات خفية بين الفنانتين بدأت في البرنامج.
تجاهل إليسا لكارول اعاد إلى الذاكرة المناكفة بين الزميلتين في البرنامج الشهير، وقد نشر أحد المواقع الأردنية تقريراً عن الأسباب التي تجبر أليسا على الغيرة من كارول، بحسب الموقع، أولها أن كارول فنانة شاملة تغرّد وحدها في عالم الفن، وأن ألبومها "إحساس" يشغل العالم بتصدّره المرتبة الأولى في المبيعات، فضلاً عن انضمامها إلى روتانا، التي تعتبر إليسا نفسها أنها المدللة الوحيدة لديها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ اعتبر بعض معجبي كارول أن تجاهل إليسا لنجمتهم يؤكد غيرتها منها، وهو ما رد عليه بعض محبي إليسا معتبرين أن التهنئة قد تكون حصلت بين الفنانتين في اتصال هاتفي، وأن كتابة تهنئة على "تويتر" ليست سوى استعراضاً.
من جهة ثانية، قامت نانسي عجرم بتخصيص مساحة للمباركة لكارول على تويتر قائلة:"ألف ألف مبروك عزيزتي كارول أتمنى لك كل التوفيق في حياتك الجديدة الكثير والكثير من الحب والسعادة والنجاح".
وهنأت عبد الوهاب أيضاً كارول حيث نشرت صورة تجمع كارول بعريسها وكتبت على فيس بوك:" ألف مبروك كارول أتمنى لك حياة سعيدة هادئة إن شاء الله".

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