بالصّور: كاريس بشار بـ "لوك" جديد يُظهرها أكبر سنّاً

تتابع الفنانة السورية كاريس بشّار تصوير مشاهدها في المسلسل السوري الجديد "خواتم"، وتظهر كاريس في العمل بـ "لوك" جديد تماماً تِبعاً للشخصيّة القاسية السّلبيّة التي تجسّدها في العمل.

وتبدو كاريس في الصور المسرّبة من كواليس العمل أكبر سناً، حيث تظهر بشعر بني فاتح مجعّد طويل، وثياب سوداء، حيث تلعب دور سيدة تقوم برعاية وتربية فتاة يتيمة، تستغلّها لتحقيق أهدافها الخاصّة.

ويتحدّث العمل الذي يخرجه ناجي طعمي عن استغلال الأغنياء للفقراء، ومحاولات البعض القيام بخدمات إنسانيّة بينما هي في واقع الأمر ترمي إلى أهداف سلبية ووضيعة، كما يتحدّث عن أنشطة عدد من الجمعيات الخيرية التي تتكفل برعاية الأيتام، ثم إطلاقهم في وظائف مهمّة عندما يكبرون، فيصبحون تابعين لهذه الجمعية التي تأمرهم بأفعال مشينة.

ويشار في بطولة العمل الذي كتبته ديالا الأحمر، كندة حنّا، ميلاد يوسف، جيني إسبر، سعد مينة، عبد المنعم عمايري، مديحة كنيفاتي.

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