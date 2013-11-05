رئيس مؤسسة الخطوط الحديدية في «ندوة الثلاثاء»

الدمام، إعداد- سعيد السلطاني، محمد الغامدي، محمد سعد

تعكف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على خطة إستراتيجية لتطوير شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، وتنفيذ العديد من المشروعات؛ لربط شرق المملكة بغربها مروراً بالمنطقة الوسطى وشمال المملكة، عبر حزمة من المشروعات تقدر قيمة الاستثمارات الخاصة فيها بحلول عام 2040م بحوالي (365) مليار ريال تقريباً؛ بهدف ربط مناطق المملكة بشبكة حديدية متكاملة بطول إجمالي (9900) كم ينفذ خلالها (19) خطاً حديدياً.

ومن ضمن هذه الخطة ينفذ حالياً مشروع قطار الحرمين السريع، وقطار الشمال-الجنوب، وقريباً سيتم البدء بتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط مدينة جدة بالعاصمة الرياض، وسيبدأ قريباً مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي بسكة حديدية.

وعلى الرغم من بعض الملاحظات على خط السكة الحديدية الذي يربط الدمام بالأحساء مروراً بمحافظة بقيق ووصولاً إلى مدينة الرياض -من حيث الحوادث المتكررة وضعف الخدمات-، إلاّ أنّ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تسعى جاهدة إلى تطوير الإدارات الداخلية، وإعادة هيكلتها، وتنظيم الخدمات وتطويرها؛ عبر إطلاق العديد من المشروعات التطويرية، كما تسعى للمحافظة على سلامة الركاب، وبناء سمعة جيّدة للقطارات في المملكة مع تنفيذ خطة على مدى (20) عاماً لتغطية كافة مدنها بالخطوط الحديدية. معالي رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية "م. محمد السويكت" متحدثاً في "ندوة الثلاثاء".

خطط إدارية

في البداية تحدث "م. محمد السويكت" عن أبرز الخطط الإدارية لتطوير العمل في المؤسسة، موضحاً أنّها ركزت على وضع الأسس الأولية لإعادة هيكلة بعض قطاعات المؤسسة، والبدء بصياغة دليل جديد، إلى جانب مراجعة وإعادة صياغة البرامج التدريبية الخاصة بمجالات تشغيل القطارات بالاستعانة بالمعاهد العالمية المتخصصة، مبيّناً أنّ نظام السلامة التشغيلية لقوانين الحركة لتشغيل القطارات يتماشى مع الأنظمة الجديدة المركبة بالمؤسسة،لافتاً إلى أنّ المملكة خلال السنوات المقبلة تستعد لتنفيذ خطة استراتيجية للخطوط الحديدية حتى عام 2040م؛ بهدف ربط مناطق المملكة بشبكة حديدية متكاملة بطول إجمالي (9900) كم، ينفذ خلالها (19) خطاً حديدياً، ومن ضمن هذه الخطة ينفذ حالياً مشروع قطار الحرمين السريع، وقطار الشمال-الجنوب، وقريباً سيتم البدء بتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط مدينة جدة بالعاصمة الرياض، كذلك سيبدأ قريباً مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي.

إنتقادات بناءة

وقال إنّ الخطوط الحديدية مرّت بالكثير من الانتقادات حول الخدمة، مؤكّداً على ترحيب المؤسسة بالانتقادات الهادفة والبناءة التي من شأنها تطوير الخدمة، مضيفاً: "يصل للبريد الإلكتروني المخصص وصناديق الاقتراحات بالمحطات العديد من الملاحظات والانتقادات البناءة التي يؤخذ بها في حينه"، موضحاً أنّ المؤسسة لديها فريق عمل يجتمع دوريا لمراجعة كل الملاحظات والانتقادات، ويفرزها، ويرفع بما يمكن تطبيقه عملياً للإدارة العامة، كما تعدّ المؤسسة مرتين سنوياً استبيانات لأخذ آراء الركاب حول عدة عناصر مهمة منها المواعيد، الخدمة، التعامل.

تذاكر إلكترونية

وأضاف أنّ المؤسسة تعمل حالياً -على ضوء خطة عمل نأمل أن تنتهي خلال الربع الأول من عام 1436ه- على زيادة عدد الرحلات بين الدمام والرياض، واختصار زمن الرحلة إلى حدود (3) ساعات، وتسيير قطارات مباشرة للرياض من دون توقف في المحطات الوسطية، واستخدام نظام تذاكر على شكل بطاقات للمتكرر سفرهم بالقطار، مثل: طلاب وطالبات الجامعات، موضحاً أنّه قد سبق خلال العام الماضي أن أدخلت المؤسسة أنظمة تسهل على المراجعين الحصول على التذاكر من دون الحضور للمحطة، من خلال الخدمات الإلكترونية، عن طريق الإنترنت ونظام الحجز الآلي بالهاتف.

أعطال برمجية

وأشار إلى أنّ الفترة الماضية حدث فيها أعطال تشغيلية متكررة لقطارات الركاب التي صنعتها شركة "كاف" الأسبانية، مبيّناً أنّ الملاحظات التشغيلية التي حصلت للقطارات كانت متعلقة بأعمال برمجة، حيث أثرت تشغيلياً على أداء بعض الأجزاء الرئيسة في القطارات، وقد تم الانتهاء منها، وإدخال القطارات في الخدمة من شهر محرم هذا العام 1434ه، وقد طبقت المؤسسة على الشركة جميع الغرامات المباشرة وغير المباشرة وفقاً لبنود العقد.

البُنى التحتية

وعن تقييم البُنى التحتية لمشروعات القطار في المنطقة الشرقية؛ أكّد "م.السويكت" على أنّ المؤسسة تعكف ومنذ فترة على مجموعة مشروعات تطويرية تتعلق بالمحطات، والقطارات، والخطوط الحديدية، مشيراً إلى أنّه تم الانتهاء من المخططات الأولية لمشروع تطوير المحطات والساحات في كل من: الدمام والرياض، وتم طلب المشروع في ميزانية المؤسسة للعام القادم 1435-1436ه؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من ذلك، وموضحاً أنّه يجري حالياً تصنيع (4) أطقم قطارات، لتضاف إلى الثمانية الأطقم الحالية، ومتوقع الانتهاء منها مع نهاية عام 2014م، وكذلك طرحت المؤسسة منافسة تأمين (4) أطقم قطارات إضافية، ليصبح الجميع (16) طقماً؛ لتتماشي مع خطة التشغيل الجديدة المتوقع البدء بها خلال الربع الأول لعام 1436ه، لافتاً إلى أنّ المؤسسة تعمل حالياً على الإنتهاء من إزدواج خط الركاب بين الرياض والدمام، وكذلك العمل على إلغاء جميع التقاطعات الخاصة بالسيارات التي تتقاطع مع الخطوط الحديدية، كما يتم حالياً نقل مسار الخط الحديدي خارج مدينة الهفوف، بعدما صدرت الموافقة السامية على السماح بمرور مسار الخط في أراضي وزارة الحرس الوطني بالأحساء.

تشمل (19) خطاً حديدياً بطول إجمالي (9900) كم واستثمارات تصل إلى (365) مليار ريال بحلول 2040م

قطار الحرمين

وعن الإنجاز في مشروع قطار الحرمين، أوضح أنّ المشروع يعتبر الأول من نوعه للقطارات الكهربائية السريعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسير بسرعة تبلغ (300) كلم/ساعة، إذ يربط الخط مكة المكرمة بالمدينة المنورة مروراً بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الإقتصادية، بطول (450) كم، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى وتشمل تنفيذ الأعمال المدنية، وإنشاء المحطات في كلٍ من: مكة المكرمة، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، أمّا المرحلة الثانية فتشمل تنفيذ الخط الحديدي، وتصنيع وتوريد المعدات، وأنظمة الاتصالات، والإشارات، وكهربة الخط، وتوريد أسطول النقل الذي يتكون من (35) قطاراً، وكل قطار يحتوي على (13) عربة ركاب، كما يشمل المشروع على تشغيل وصيانة المشروع لمدة (12) سنة، إلى جانب إنشاء مركز تدريب متخصص؛ بهدف توطين هذه الصناعة.

وأضاف أنّه تم إنجاز (50%) من الأعمال المدنية، كما بدأت المرحلة الثانية من الأعمال في شهر "ابريل" الماضي في أجزاء من المشروع، وحيث إنّه وحسب البرنامج سوف يتم الانتهاء من تصنيع أول قطار ووصوله إلى المملكة مع نهاية عام 2014م، وبعدها يتوالى وصول بقية القطارات -حسب البرنامج المعتمد للتصنيع-، وسيتم البدء بالتشغيل التجريبي على جزء من مسار المشروع لاختبار القطارات، مشيراً إلى أنّ هناك عدداً من المهندسين السعوديين بمختلف التخصصات في مشروع قطار الحرمين السريع، كما يوجد ضمن المرحلة الثانية برنامج تدريب متخصص للسعوديين لتوطين الصناعة.

قطار الخليج

وإجابةً عن سؤال عن المشروع العملاق الذي يربط المملكة بدور الخليج؛ قال "م.السويكت": "يعتبر المشروع متكاملاً يربط دول الخليج، يبدأ من الكويت وينتهي في سلطنة عمان مروراً بالمملكة، والبحرين، وقطر، والامارات، ويبلغ طول المشروع (2200) كم"، كاشفاً أنّ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعمل حالياً على إعداد التصاميم الهندسية للجزء الواقع من هذا المشروع داخل أراضي المملكة، وبعد الانتهاء من التصاميم التفصيلية سيتم طرحه، متوقعاً تشغيل المشروع في عام 2018م، لافتاً إلى أنّ المؤسسة تشارك مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المتعلق بجسر الملك فهد، بمشاركة: وزارة النقل، ووزارة المالية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في نهاية شهر يوليو 2014م، حيث يعتبر المشروع جزءاً من مشروع قطار دول مجلس التعاون.

مشروعات المترو

وعن دور "الخطوط الحديدية" في مشروعات قطارات "المترو" داخل مدن المملكة؛ بيّن "م.السويكت" أنّ مشروعات القطارات بين المدن أو داخل المدن تنفذ من قبل الهيئة العليا لكل مدينة، فقطار الرياض تتولاه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكذلك مكة، وبعض المدن تتولى الأمانات تلك المهمة، مثل: محافظة جدة، والدمام، موضحاً أنّ دور المؤسسة يكمن في تكامل عملية النقل، من خلال ربط محطات القطارات داخل المدن مع محطات القطارات بين المدن، لافتاً إلى أنّه قد جرى التنسيق بين المؤسسة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حيال تحديد محطة النقل العام التي تربط مع القطارات بين المدن، وحدد موقعها، وكذلك بالنسبة للدمام يجري التنسيق في ذلك مع الأمانة، منوهاً بأنّه يجب أن يؤخذ في الربط بين جميع وسائل النقل الأخرى، مثل: الباصات، وسيارات الإجرة.

معوقات وتحديات

وحول أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الخطوط الحديدية؛ كشف "م.السويكت" أنّ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تنفذ مهام هيئة الخطوط الحديدية، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12-1-1429ه، وهي الجهة المنظمة لقطاع السكك الحديدية بالمملكة، والمخولة بإصدار تراخيص النقل للخطوط الحديدية، منوهاً بأنّ هذه الهيئة لم تستطع أداء مهامها بشكل كامل؛ بسبب أنّه لم يخصص لها بعد ميزانية مستقلة مثل الهيئات الأخرى، حتى تستطيع ممارسة مهامها وصلاحيتها المنوطة بها، في وقت يبرز أهمية دورها القيادي مع الكم الهائل من مشروعات السكك الحديدية التي تتطلب توحيد المواصفات، سواء للخطوط الحديدية أو المحطات أو الأنظمة المشغلة للخطوط الحديدية، وحتى لا نتفاجأ مستقبلاً أنّ قطارات شركات السكك الحديدية الحالية لا يمكنها السير على شبكة سكة حديد أخرى، إلى جانب تنظيم مسارات القطارات، وتفادي وجود إزدواجية في الخدمات تجعل شركة لا تستفيد من منظومة الشركة الأخرى، ولهذا لا بد من دعم هيئة الخطوط الحديدية، وتخصيص ميزانية مستقلة لها؛ لتمارس دورها بشكل إيجابي.

وأضاف: "تمتد السكك الحديدية على مساحات شاسعة في المملكة، وتواجه الكثير من حالات العبور غير النظامي؛ مما يحدث أضراراً في بعض مكوناتها، ويؤثر البعض منها على الحركة التشغيلية الآمنة للقطارات، خصوصاً قطارات الركاب، وترك الأمر لكل سكة لتتولى مسؤولية حماية منشآتها قد يكون ف

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