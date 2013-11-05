انخفاض نسب الوفاة بسرطان البروستاتا فى السنوات الماضية

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انخفاض نسب الوفاة الناجمة عن الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة 20% على مدار العشرين عاما الماضية، حيث انخفضت ووصلت إلى وفاة 24 شخصا فقط من بين كل 100 ألف فى الوقت الحالى، بدلاً من 30 بين كل مئة ألف شخص خلال التسعينيات.

وأعزى الخبراء هذا الانخفاض فى نسب الوفاة إلى حدوث تحسينات فى الخيارات العلاجية المتاحة، ووجود المزيد من عمليات استئصال الأورام الخطيرة، وكذلك عملية العلاج بالإشعاع، بجانب اعتماد الأطباء بشكل كبير على الكشف عن الأنتيجن المعبر عن الإصابة بسرطان البروستاتا من خلال الاختبارات المعملية وهو "PSA".

فيما اعترض بعض منظمى الحملات العلاجية ضد سرطان البروستاتا على هذه النتائج، وأكدوا أن معدلات الوفاة بسرطان البروستاتا مازالت مرتفعة، وينوى الباحثون مستقبلاً تطوير اختبارات دم جديدة أكثر حساسية، وتتعرف بشكل دقيق على الأورام الخطيرة فى وقت مبكر، وبالتالى تنخفض نسب الوفاة بالمرض.

ويعد سرطان البروستاتا أحد أخطر الأمراض الشائعة التى تصيب الرجال، وترفع فرص الوفاة بشكل كبير حال الإصابة بها، حيث يصيب 41000 حالة جديدة سنوياً، يموت منهم 10700 حالة وفاة.