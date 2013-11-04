بعد “BBC”..الإعلامى حسام السكرى ينضم لقنوات “ONTV”

أعلنت مجموعة قنوات ”ONTV” عن انضمام الإعلامى حسام السكري إلى مجموعة قنوات “ONTV” لتقديم توك شو جديد في إطار جهود المجموعة لتطوير الشاشة خلال شهرنوفمبر الجارى.

ويعود حسام السكري بهذا البرنامج إلى القاهرة بعد تجربة طويلة قضى معظمها في لندن، فكان أول رئيس عربي لـ” BBC ” في الشرق الأوسط منذ إطلاقها مطلع القرن الحالى، وتميزت فترة رئاسته بالتوسع في خدمات المؤسسة وإطلاق موقع (بي بي سي أرابك دوت كوم ) كموقع إخباري رائد، ثم إطلاق محطة بي بي سي العربية التليفزيونية، علاوة على تشكيل منظومة متعددة الوسائط.

> ثم انضم السكري لـ”ياهو” العالمية ليكون رئيس مواقعها العاملة في الشرق الأوسط، بعد أن بدأت المؤسسة عملها في المنطقة عام 2010.

وقد عرف السكري كمقدم للبرامج ومصمم لعدد من التجارب التليفزيونية المعروفة، من أشهرها برنامجه “نقطة حوار” الذي يتربع على رأس مجموعة ” CBC ” العربية منذ سنوات طويلة، والذي اعتمدت صياغته في محطات آخرى تابعة لبي بي سي بخلاف قسمها العربي.

كما قدم حسام السكري برنامج 710 جرينتش الذي يعتبر أول تجربة في إدماج المنصات الإجتماعية ضمن الإنتاج التقليدي التليفزيوني، إضافة إلى مشاركته في تقديم حلقات خاصة من برامج ” BBC ” المتميزة مثل آجندة مفتوحة، ونقطة نظام.

وأكد ألبير شفيق، رئيس مجلس إدارة “ON TV” أن البرنامج الجديد سيقدم إضافة للمحطة والإنتاج المهني المحترف علاوة على ما تقدمه القناة بمجموعة مذيعيها المتميزين.

وتابع قائلاً : إن خبرة حسام السكري كبيرة في العالم العربي قياساً بالمؤسسات الدولية العريقة التى أمدها بخبراته ، عبرتجاربه المتنوعة كإعلامى ستمثل نقلة نوعية لدى المشاهد المصري عندما نقدم خبرة متفردة على شاشة ” ONTV” وهو ما يمثل تدعيم لدور محطة اشتهرت ببرامج لها شعبية جماهيرية عريضة وتقدم محتوى متوازناً بشكل احترافي”

من جانبه قال حسام السكري إن تقديم عمل تليفزيوني في مصر يعتبر تحدياً كبيراً لأى إعلامى بسبب الظروف الإستثنائية التي تمر بها مصر والعالم العربي على السواء انفجار ثورات الربيع العربي.

وأضاف: “نحن في مرحلة حراك ثقافي ومجتمعي يعاد فيه النظر في الأولويات ويتشكل فيه وعي بديل ، نتمنى أن نسهم من خلاله بطرح إعلامي مختلف ومتميز و ممتع، كما أننى سعيد بعودتي لمصر وبإنطلاقتى الجديدة فى محطة تليفزيونية ارتبطت دائماً بإحتراف المختلف والجديد”.

كما توقع أن النجاح للتجربة عند إطلالتها على المشاهد لما توفره الإمكانات التقنية المتطورة بما يمنح الجمهور فرصة خاصة لتقديم تجربة فريدة إلى المشاهد.

جدير بالذكر أن حسام السكري عُرف باهتمامه بالجمهور بتخصيص مساحة متميزة خاصة للمشاهدين في البرامج التي يقدمها.