نقابة البنوك: الزراعة تصرف علاوة 7% للعاملين بـ"الائتمان الزراعى"

أكد جمال عبد الناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، أن وزير الزراعة الدكتور فريد أبو حديد وافق على صرف علاوة دورية قيمتها 7% للعاملين فى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى يبلغ عددهم 24 ألف موظف وعامل.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، الاثنين، أن الوزير طالب مجلس إدارة البنك، بإعداد كشوف للترقيات وعرضها عليه تمهيدا لإصدار حركة ترقيات شاملة، موضحاً أن الوزير اتفق مع البنك الدولى لإعادة هيكلة بنك التنمية.

وأشار رئيس النقابة إلى أن إعادة هيكلة البنك تأتى فى إطار خطة لنقل تبعية البنك من وزارة الزراعة للبنك المركزى ليمارس مهامه المصرفية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام وليس المزارعين فقط.