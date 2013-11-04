نشطاء يتداولون صورة لرجل صفع "مسنة" أثناء محاكمة المعزول

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، صورة للرجل الذى قام بالاعتداء على سيدة مسنة بالصفع على وجهها، أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، بأكاديمية الشرطة ظهر اليوم، لقتله المتظاهرين بأحداث الاتحادية.

وكانت السيدة تقوم برفع صورة لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، أثناء محاكمة الرئيس المعزول، وتدلى بتصريحات خاصة لعدسة «فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة»، عندما قام الشاب الإخوانى بفعلته، بالاعتداء عليها.

وكان العشرات من المواطنين المطالبين بالإعدام للرئيس المعزول، تجمعوا أمام مقر أكاديمية الشرطة، رافعين صورا للفريق السيسى، وصورا لشهداء الاتحادية وأعلام مصر.