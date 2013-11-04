بيدرو: ميلان ليس في أفضل حالاته .. ولكن لديهم كاكا وبالوتيلي

اعتبر لاعب برشلونة الإسباني بدرو رودريجز أن ميلان الإيطالي الذي سيواجهه الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، لا يمر بأفضل لحظاته، إلا أنه قال إن هذا الأمر لا يعني أي شيء لأنه فريق كبير.

وصرح بدرو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "ميلان لا يمر بأفضل أوقاته، ولكن لا يمكن الوثوق في أي شيء، لأنه لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين".

وأضاف اللاعب "لديهم كاكا وروبينيو وبالوتيلي، وهم قادرون على تغيير نتيجة المباريات في أي لحظة".

وأشار بيدرو إلى إن مباراة ميلان تحمل أهمية كبيرة لأن الفوز بها سيعني أن الفريق سينهي مجموعته وهو في الصدارة.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط، ليتفوق بفارق نقطتين عن ميلان، الذي تعادل معه إيجابيا في إيطاليا الجولة الماضية بهدف لمثله، بينما يأتي سيلتيك الاسكتلندي في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع أياكس أمستردام الهولندي في المركز الرابع بنقطة وحيدة.