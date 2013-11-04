أمن مطروح يضبط 118 جواز سفر لعمال بحوزة سائق لتسفيرهم إلى ليبيا

تمكن الملازم أول عبدالله النجار الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة بتمركز الكيلو 40 طريق العلمين وادى النطرون الدولى من ضبط طاهر أ . خ . ش ( 32 سنة ) سائق مقيم أبوقرقاص المنيا وبحوزته عدد 118 جواز سفر لبعض العمالة المصريه أثناء قيادته السيارة رقم 5679 ن ر ا ميكروباص ماركة تويوتا.

بمواجهته بما اسفر عنه الضبط إعترف بقيامه بالإشتراك مع شخص يدعى هانى عبدالغنى عبدالعزيز ليبى الجنسية على تسفير العمالة المصريه الى دولة ليبيا مقابل مبلغ مالى .

> وبالكشف عن المتهم بوحدة الحاسب الآلى تبين أنه محكوم عليه فى القضية رقم 154لسنة 2013 جنح مركز المنيا بالحبس لمدة سنة غيابي تبديد بجلسة 1/1/2013.

تحرر المحضر رقم 1230لسنة 2013 إدارى الحمام وجارى العرض على النيابة كما تم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة .