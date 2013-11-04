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بالفيديو.. جنازة عسكرية مهيبة لأحد شهداء الشرطة بالبحيرة

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فى جنازة عسكرية مهيبة، شيع منذ قليل المئات من أبناء مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان المجند "أحمد عبد الله شمة"، والذى استشهد فى مدينة الإسماعيلية أمس، جراء حادث إرهابى أليم من مجموعة مسلحة أثناء تأدية عملة بإدارة مرور الإسماعيلية.

كان فى استقبال جثمان الشهيد، اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وقدموا واجب العزاء لأسرة الشهيد.

وعلى أنغام الموسيقى العسكرية، انطلق المشيعون من مسجد أبو الريش بمدينة دمنهور بعد أداء صلاة الجنازة مرددين الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المحظورة ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا لا للإرهاب.. تحيا ".

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