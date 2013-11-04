خروج "باك ستيج" من Arabs Got Talent يفجرّ فضيحة في البرنامج

لم يمر خروج فرقة "باك ستيج" من برنامج Arabs Got Talent مرور الكرام إذ جاءت ردود الأفعال من الجمهور والفنانين سلبية للغاية.

فقد أدلى رئيس الفرقة الفنان محمد الحملي بتصريح مثير للغاية، بعد قيامه بنشر على حسابه الشخصي في "انستغرام" وثيقة، ذكر بأنها كانت من ضمن عقد تقدمت به ادارة MBC لاحتكار فرقة "باك ستيج" لمدة 18 شهرا, وتشترط كذلك عدم السماح للفرقة بالمشاركة او الاطلالة في أي برنامج مشابه خلال مدة الاحتكار, كما يمنعون من الظهور في أي وسيلة اعلامية يتحدثون من خلالها عن مشاركتهم في البرنامج.

وكتب الحملي: هذه الورقة من عقدنا مع MBC وقد رفضنا التوقيع, لأنهم يريدون أن يحتكرون اعمالنا لهم لمدة سنة ونصف في السنة, ولهذا تم استبعاد الفرقة من استكمال المشاركة في البرنامج.

وطالب الحملي بالإطلاع على أرقام التصويت الحقيقية من جمهور الفرقة .

وجاء في نص عقد الاحتكار "أؤكد على أنّ مشاركتي في البرنامج هي ذات طابع حصري, كما أتعهد خلال فترة مشاركتي ولفترة 18 شهرا بعد اذاعة الحلقة الاخيرة من البرنامج بعدم المشاركة في اي برنامج ذي طابع مماثل للبرنامج, كما اتعهد بأنني لن اقوم خلال مشاركتي بالبرنامج ولمدة 18 شهرا بعد اذاعة الحلقة الاخيرة من البرنامج بمنح اي مقابلة شخصية او الظهور في اي برنامج آخر, او الظهور في اي من وسائل الاعلام للحديث عن تفاصيل مشاركتي في البرنامج, بالاضافة الى ذلك فإنني اؤكد واتعهد بموجبه بأنه وبمجرد انتهاء مشاركتي ولمدة 18 شهرا بعد اذاعة الحلقة الاخيرة من البرنامج فإنه يتعين علي الحصول على موافقة كتابية مسبقة من MBC حيث تقوم الاخيرة بمنحها بمحض اختيارها المطلق وذلك في حالة رغبتي في المشاركة".

أخيرا يبقى أن الحملي نشر المستندات التي تؤكد تصريحه والكرة الآن في ملعب MBC للرد وكشف الحقيقة .

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