ماذا غرد نجوم بوليوود عن احتفالات "Dewali"؟

هنأ مشاهير ونجوم بوليوود الشعب الهندي والأصدقاء عبر موقع "تويتر"، مع انطلاق "مهرجان الأنوار-Dewali " في الهند، الذي يعد من أهم الاحتفالات الهندوسية الهندية التي يشارك فيها مسلمين وهندوس على حد سواء، ويقام في الفترة ما بين منتصف October ومنتصف November.

وقرر كثير من مشاهير بوليوود أخذ عطلة لأيام للاحتفال مع أهلهم وأصدقائهم، وعلى رأسهم النجم amitab bachchan، الذي سجل مقطع صوتي لمحبيه قال فيه: "في هذه المناسبة الميمونة من Dewali، أتمنى لكم جميعاً عيد سعيد جداً. قد يكون لديك الكثير من الرخاء والسعادة والسلام في هذا العام الجديد، فلنعش جميعاً معاً في وئام وتضامن".

كما دعا نجم الأكشن الهندي arjun rampal الجميع لمشاركة الفرحة والسعادة والعطاء، قائلا "في عيد Dewali هذا، انشروا الحب والسعادة، تناولوا بعض الحلوى وإذا كان لديكم المزيد منها اعطوها لشخص آخر محتاج، انشروا الابتسامات، أتمنى لكم Dewali سعيد جداً".

كما كتبت الممثلة Shilpa Shetty أتمنى Dewali سعيد للجميع، أتمنى أن ينشر مهرجان الأنوار النور في حياتكم ويجلب لكم السعادة".