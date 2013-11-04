أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا غرد نجوم بوليوود عن احتفالات "Dewali"؟

Google+ Print
ماذا غرد نجوم بوليوود عن احتفالات "Dewali"؟ ماذا غرد نجوم بوليوود عن احتفالات "Dewali"؟

هنأ مشاهير ونجوم بوليوود الشعب الهندي والأصدقاء عبر موقع "تويتر"، مع انطلاق "مهرجان الأنوار-Dewali " في الهند، الذي يعد من أهم الاحتفالات الهندوسية الهندية التي يشارك فيها مسلمين وهندوس على حد سواء، ويقام في الفترة ما بين منتصف October ومنتصف November.

وقرر كثير من مشاهير بوليوود أخذ عطلة لأيام للاحتفال مع أهلهم وأصدقائهم، وعلى رأسهم النجم amitab bachchan، الذي سجل مقطع صوتي لمحبيه قال فيه: "في هذه المناسبة الميمونة من Dewali، أتمنى لكم جميعاً عيد سعيد جداً. قد يكون لديك الكثير من الرخاء والسعادة والسلام في هذا العام الجديد، فلنعش جميعاً معاً في وئام وتضامن".

كما دعا نجم الأكشن الهندي arjun rampal الجميع لمشاركة الفرحة والسعادة والعطاء، قائلا "في عيد Dewali هذا، انشروا الحب والسعادة، تناولوا بعض الحلوى وإذا كان لديكم المزيد منها اعطوها لشخص آخر محتاج، انشروا الابتسامات، أتمنى لكم Dewali سعيد جداً".

كما كتبت الممثلة Shilpa Shetty أتمنى Dewali سعيد للجميع، أتمنى أن ينشر مهرجان الأنوار النور في حياتكم ويجلب لكم السعادة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي