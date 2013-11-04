محمد عساف يتسلم شيكاً بمائة ألف درهم

أقيم أمس في فندق أبراج الإمارات في دبي حفل خيري، حضره كوكبة من النجوم، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، وهو الاحتفال الخيري السنوي، الذي تقيمه عيادة "ليبرتي" لطب الأسنان.

حضر الحفل من النجوم هيا شعيبي، عبد الله بالخير، فايز السعيد، وليد توفيق بصحبة إيلي خوري، مي سليم، مروة محمد، محمد عساف، بلقيس، عابد فهد وزوجته الإعلامية زينه يازجي، هيفاء حسين، حبيب غلوم، سعود أبو سلطان، سوزان نجم الدين، أسيل عمران، محمد كريم، حسام كامل، وليد الشامي، سلمى رشي، وفاء الخالدي، عصام كمال، ومن الإعلاميين لجين عمران، خالد الشاعر، أميرة الفضل، علا الفارس، سعود الكعبي، وفاء صالح وشخصيات مجتمع أخرى.

تسلم محمد عساف بصفته سفير الشباب لمنظمة الأونروا، شيكاً بمبلغ مئة ألف درهم إماراتي كتبرع من عيادة "ليبرتي" لطب الأسنان إلى منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مجد ناجي مؤسس عيادة "ليبرتي" لطب الأسنان: "إن الدعم جاء ضمن الفعاليات الخيرية، التي تقوم بها العيادة بشكل دائم مع المنظمات الخيرية العالمية والمحلية، وقد اخترنا هذه السنة منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، حتى نساهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف حياتهم".

وخلال الحفل قام الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم راعي الحفل، بتكريم عدد من النجوم والإعلاميين ومن ضمنهم مي بدر، رئيسة تحرير مجلة "هي" ونائب رئيس تحرير مجلة "سيدتي"، كابتن فريق إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006 فابيو كانافارو والشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، والفنانة هيا الشعيبي، والدكتور معتز كوكش، وأحمد البهبهاني، رئيس اتحاد الصحفيين العرب.

كما كرم الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، الفنان وليد توفيق تقديراً لجهوده المتميزة في دعم القضايا الإنسانية ورسم الابتسامة على وجوه الملايين.

يذكر أنه جرى أثناء الحفل تدشين عيادة "ليبرتي" المتنقلة بالتعاون مع مؤسسة "وطني"، كأكبر عيادة أسنان متنقلة في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن حافلة تحتوي على عيادتين لعلاج الأسنان بالمجان، تحت شعار "أجمل ابتسامة لأسعد شعب" وذلك دعماً لملف دبي إكسبو 2020.