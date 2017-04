تعاون جديد بين Cruise و Kosinski

بعد أن عملا سوياً على فيلم Oblivion، بدأ الممثل Tom Cruise والمخرج Joseph Kosinski التحضير لفيلم جديد يجمعهما مجدداً بعنوان Go Like Hell، وقد إختارا السيناريست Jason Keller لكتابة السيناريو وهو الذي كتب مؤخراً سيناريو أفلام أمثال Machine Gun Preacher و Escape Plan الذي يعرض حالياً في الصالات العربية. قصة الفيلم محورها Henry Ford II الذي قرر في العام 1966 إدارة الشركة التي أسسها جدّه لمواجهة Enzo Ferrari الذي كان الرابح الأكبر على حلبات سباقات السيارات. يذكر أننا سنشاهد الممثل Tom Cruise العام المقبل في فيلم Edge of Tomorrow وهو مرتبط أيضاً بالجزء الثاني من أفلام Van Helsing والجزء الخامس من سلسلة أفلام Mission: Impossible. أما المخرج Joseph Kosinski فهو يحضّر حالياً لتصوير الجزء الثاني من فيلم TRON: Legacy.