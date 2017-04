يقوم الممثل Will Smith حالياً بمحادثات مع شركة 20th Century Fox لينضم الى فيلم من نوع التشويق بعنوان Selling Time والذي لم يتم بعد إختيار مخرج له، وحيث تتمحور قصته حول رجل وافق على أن يعيش مجدداً أسوأ لحظات حياته مقابل بضع سنوات إضافية في عمره. يذكر أن آخر فيلم شاهدناه في الصالات العربية للممثل Will Smith كان بعنوان After Earth، أما أفلامه المنتظرة فعددها ثلاثة وهي : Winter's Tale و Focus و Bad Boys، كما هو مرتبط حالياً بالجزء الثالث من سلسلة أفلام Bad Boys إضافة للجزء الثاني من فيلم Hancock.