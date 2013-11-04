زعماء العالم .. من العرش إلى السجن

أضحت الشعوب عاملا حاسما فى رسم السياسات وتقرير مصير حكامها ، فسجلات التاريخ المعاصر رصدت سيرة حكام ديكتاتوريين ذاقوا مرارة فقدان السلطة والمحاكمات على أيدى شعوبهم التى انتفضت فى مواجهة السياسات السلطوية والقمعية .

وتباين مصير الحكام الذين اطيح بهم من سدة الحكم .. فمنهم من زج به الى غياهب السجون ومنهم من اعدم أونفى الى خارج بلاده، وقد شهدت دول الربيع العربى ” مصر وتونس وليبيا ” خلال الأعوامالأخيرة.

و انتقال ثلاثة من الرؤساء من قصور الحكم إلى خلف قضبان السجون ، منهم المصريان حسني مبارك ومحمد مرسي ، أما الثالث فهو الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي صدر بحقه حكما بالسجن لكنه هرب خارج البلاد ولم ينفذ عليه.

أما على المستويين الإقليمي والدولي ، فقد صدرت أحكام بالسجن على حكام بارزين بعد تركهم لمناصبهم ، منهم رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان ، والرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف ، و رئيس الوزراء الباكستاني الحالي نواز شريف ، وآخر رؤساء ألمانيا الشرقية إيريك هونيكر.

والبداية من مصر ، التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حبس للرئيسين الأسبق محمد حسني مبارك والسابق محمد مرسي، فالرئيس السابق محمد مرسي الذي تم الإطاحة به يوم 3-7 من العام الحالي بعد ثورة شعبية علي حكم مرسي و جماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد من انتخابة في 2012 وكان النائب العام هشام بركات أمر بإحالة الرئيس مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، ووجه إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل.

أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928) الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحي في 11 فبراير 2011، تقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.

تعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية ، قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 ينايروقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.

وهناك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وهو رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.

و قد واجه بن علي تهم جرائم من بينها التآمر على الأمن الداخلي للدولة والتحريض على الفوضى والقتل والنهب وقضت المحكمة غيابيا بالسجن 16 عاما بعد ادانته بقضايا فساد واختلاس.

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و في تركيا تعرض نجم الدين أربكان ى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997 عرف بتوجهاته الإسلامية، و صيف عام 1980 دعت الحكومة لقطع العلاقات مع اسرائيل وأتبع ذلك مباشرة بتنظيم مظاهرة ضخمة ضد القرار الإسرائيلي بضم مدينة القدس، بعد بضعة أيام تزعم قائد الجيش كنعان إيفرين انقلابا عسكريا أطاح بالائتلاف الحاكم، وبدأ سلسلة إجراءات كان من بينه حل الأحزاب واعتقال الناشطين الإسلاميين إلى جانب اليساريين.

كان أربكان من بين من دخلوا السجن آنذاك، وبعد ثلاث سنوات خرج في إطار موجة انفتاح على الحريات في عهد حكومة أوزال، فأسس في العام 1983م حزب الرفاه، الذي شارك في انتخابات نفس العام لكنه لم يحصل سوى على 1.5% من الأصوات.

و في اسرائيل موشيه كتساف الرئيس السابق لإسرائيل، الذي استقال عن منصبه إثر اعترافه بأداء تحرش جنسي وأعمال مشينة في إطار صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة، في 8 أبريل 2008 بدأت محاكمة كتساف في المحكمة اللوائية بالقدس حيث أعلن كتساف عن تراجعه عن الصفقة القضائية التي اتفق عليها مع النيابة الإسرائيلية العامة، مما أدى إلى إلغاء الصفقة القضائية وقد يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام أخطر ضده.

برر محامو كتساف تراجعه بأنه يثق ببراءته وندم على التزامه بالاعتراف بجرائم لم يرتكبها، ولكن سبب تراجع كتساف عن الصفقة القضائية بالفعل ما زال غامضا. بدأت محاكمة كتساف في ظل مظاهرات ضده نظمتها جمعيات إسرائيلية لحماية حقوق النساء أمام مبنى المحكمة اللوائية، مما أجبره على تأجيل دخوله في المحكمة. كذلك قدمت إحدى النساء المشتكيات دعوى مدنية ضد كتساف. ادين في يوم 30/12 /2010 بي تهمة الاغتصاب والتحرش بي موظفات عملن معه.