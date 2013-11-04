الكاف يوافق للأهلي على استقبال المقاولون العرب لنهائي إفريقيا

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (فيفا) ملعب المقاولون العرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وأورلاندو بايرتس.

الأهلي استخلص تعادلا إيجابيا بهدف لمثله في جولة الذهاب من النهائي، بينما يقام الإياب على أرض المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.

طلب الأهلي منذ أيام بأن تقام المباراة الختامية للبطولة في ملعب المقاولون العرب، بعد رفض فكرة استضافة الجونة للقاء.

الكاف أرسل مندوبين لدراسة إمكانية استقبال الملعب للمباراة، وعادت اللجنة بتقرير إيجابي عن المقاولون العرب.

وأعلن الأهلي رسميا إرسال الكاف لخطاب يؤكد إمكانية خوض النهائي على المقاولون.