والد ميسي: الإصابة أثرت على حالته النفسية

قال خورخي ميسي والد نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه نجله سيعود لمستواه المعهود في أقرب وقت.

وقال خورخي في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت) الرياضية الإسبانية اليوم "اطمئنوا، ميسي سيعود"، مشيرا إلى أن الاصابة التي تعرض لها مؤخرا كان لها "تأثير سلبي على نفسيته".

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم أبعدته عن الملاعب لما يقرب من أسبوعين قبل أن يعود للملاعب مرة أخرى.

ولم يسجل ميسي في آخر أربع جولات بالليجا مع النادي الكتالوني منذ عودته من الإصابة وهو أمر غير مألوف بالنسبة لـ"البرغوث"، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية.