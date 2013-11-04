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غانا تحشد النجوم لمواجهة القاهرة

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غانا تحشد النجوم لمواجهة القاهرة غانا تحشد النجوم لمواجهة القاهرة

حشد كواسي إبياه المدير الفني لغانا كل نجومه لمواجهة في إياب الدور المؤهل لتصفيات كأس العالم 2014.

ويحل الغاني ضيفا على منتخب مصر يوم 19 نوفمبر بعد أن هزمه 6-1 في مباراة الذهاب بكوماسي الشهر الماضي.

وعاد لقائمة غانا كيفن برنس بواتينج الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، كما عاد هاريسون أفول الموقوف.

وفيما يلي القائمة بالتفصيل:

حراسة المرمى: دانيل أجيي (فري ستارز الجنوب إفريقي)) - فاتو داوودا )اورلاندو بايراتس) - آدم كواراسي (سترومسجودست النرويجي)

الدفاع: هاريسون أفول (الترجي) ديفيد اداي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - جون بوي (رينيه الفرنسي) - صامويل إنكوم (دينبرو الاوكراني) - دانيل أوباري (ستاندرلياج) - بابا عبد الرحمن (جروثر فيورث الألماني) - جيري اكامينكو (اسكشهير التركي) - رشيد سوماليا (صن داونز جنوب افريقيا) - محمد أول (مارتيز بورج)

الوسط: سولي مونتاري (ميلان) - كيفن برنس بواتينج (شالكه) - كوادو أسامواه (يوفنتوس) - مايكل ايسيان (تشيلسي) - إيمانويل فرايمبونج (أرسنال) - إيمانويل بادو (أودينيزي) - ألبرت أدمواه (ميدليزبره) - مبارك واكسو (روبن كازان الروسي) - كريستيان اتسو (فتسي الهولندي) - أندريه أيو (مارسيليا)

الهجوم: أسامواه جيان (العين الإماراتي) - جوردان ايو (مارسيليا) - عبد المجيد واريس (سبارتك موسكو).

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فيديو اليوم السابع

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