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سميرصبرى يتقدم ببلاغ ضد “عبد المنعم أبو الفتوح” لإهانته القضاء

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سميرصبرى يتقدم ببلاغ ضد “عبد المنعم أبو الفتوح” لإهانته القضاء سميرصبرى يتقدم ببلاغ ضد “عبد المنعم أبو الفتوح” لإهانته القضاء

الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح

أعلن المحامى سمير صبري عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام غداً الثلاثاء ضد الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح لإهانته السلطة القضائية ووصفه لمحاكمة المعزول محمد مرسي بالـ”محاكمة الهزلية”.
> وقال صبري : سقطت الأقنعة و إنكشفت الوجوه الكاذبة المتلونة حيث حاول أبو الفتوح  خداع الشعب المصري بأنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان ورشح نفسه تحت هذا التعريف لرئاسة الجمهورية .

وأضاف  صبرى أن عبد الفتوح منذ ترشحه للرئاسة يحاول إقناع الجميع بأنه لم يعد يتبنى أراء الجماعة لكن الجميع يعلم أن الخارج عن طوع جماعة الإخوان مفقود ولكن هذا ليس صحيحاً  فالجميع إخوان مهما فعلوا .

وطلب صبري التحقيق فى الواقعة و إحالة أبو الفتوح إلى المحاكمة الجنائية عن جريمة إهانة القضاء بالمواد 186 ، 187 من قانون العقوبات  حال ثبوتها.

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