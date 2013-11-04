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ضبط 21 من مؤيدي مرسي قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيره لهم بالمنيا‎

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ضبط 21 من مؤيدي مرسي قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيره لهم بالمنيا‎ ضبط 21 من مؤيدي مرسي قطعوا الطريق الزراعي خلال مسيره لهم بالمنيا‎

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 21 من مؤيدي مرسي لقيامهم بقطع الطريق الزراعي /أسوان أمام الجامعه خلال مسيره لهم احتجاجا علي محاكمة الرئيس السابق وتم التحفظ علي المتهمين واخطار النيابه العامه للتحقيق.
> وتلقي اللواء أسامه متولي مدير امن المنيا إخطاراً من الخدمات المعينه لملاحظة الحاله الامنيه يفيد ضبط 21 شخصا من أنصار الرئيس المعزول لقيامهم بقطع طريق مصر/ اسوان الزراعي خلال مسيره لهم.

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