فصل 4 طلاب عاماً فى واقعة الاعتداء على "جمعة" بجامعة القاهرة

عاقب مجلس التأديب الابتدائى لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الطلاب المتهمين بواقعة الاعتداء اللفظى على مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، حيث عوقب الطالب سيف الدين محمد أبو شرخ بالحرمان من الامتحانات فى الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2013/2014.

كما قرر مجلس التأديب، حسب بيان إعلامى أصدره اليوم، فصل كل من الطالب محمد لطفى السيد عبد الحميد، والطالب محمد سيد محمد أحمد زيدان، والطالب أحمد مصطفى أحمد محمد غنيم، والطالب محمود محمود محمد طعيمة لمدة عام دراسى كامل 2013/2014 .

كما تم حرمان الطالب عمر جمال عبد العظيم حامد شعلان من القيد للماجستير بكلية دار العلوم أو أى كلية أخرى بجامعة القاهرة، كما تم حفظ التحقيق لانتفاء المخالفة لكل من الطالب محمد محمد شاكر عبد الحميد، والطالب خالد أبو الوفا عبد الحافظ محمد.