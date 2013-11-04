المنظمة المصرية تدين اعتداء الإخوان على الصحفيين أثناء محاكمة مرسى

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتداء عناصر جماعة الإخوان على عدد من المراسلين أثناء تغطيتهم محاكمة مرسى صباح اليوم، معتبرة ما حدث انتهاك صارخ للحق فى حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات.

وأكدت المنظمة فى بيان أصدرته اليوم، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً فى إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء فى نقل الرأى والرأى الآخر، أو فى العمل على توعية الجماهير بحقوقهم وواجباتهم الأساسية، داعية إلى الالتزام بسلمية المظاهرات والبعد عن العنف، حفاظا على حق الإنسان فى الحياة وحماية الممتلكات العامة.

ومن جانبه انتقد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الهجوم على وسائل الإعلام، لكونها أحد منابر حرية الرأى والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأى العام، فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين.

وطالبت المنظمة المصرية بالتحقيق الفورى والعاجل فى وقائع الاعتداء على المراسلين أثناء تغطية محاكمة مرسى، وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة، وعرض نتائج التحقيقات على الرأى العام، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات النيل منها.