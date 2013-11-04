أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الخرباوي: مرسي وضع نفسه في القفص.. وسيظل فيه إلى أبد الآبدين

Google+ Print
الخرباوي: مرسي وضع نفسه في القفص.. وسيظل فيه إلى أبد الآبدين الخرباوي: مرسي وضع نفسه في القفص.. وسيظل فيه إلى أبد الآبدين

قال ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، هو من وضع نفسه في القفص بأفعاله وتصرفاته الخاطئة، وسيظل خلف القضبان إلى أبد الآبدين، على حد قوله.

وأضاف «الخرباوي»، في تصريحات لـ«أون تي في»، اليوم الاثنين، أن 95% من الشعب المصري ضد مرسي وجماعته، وأن 5% فقط من الشعب هم من يؤيدوه.

وعلق القيادي الإخواني السابق على تصرفات الرئيس المعزول أثناء المحاكمة، قائلا: “مرسي رفع شعار رابعة لأنه يحاول أن يرسل انطباعات للرأي العام، ويحاول مخاطبته عن طريق هذه الشعارات، مؤكدا أنه لا يخاطب الشعب المصري لأن المصريين لا يهموه في شيء.. فهو حاكم مفروض على الشعب، على حد قوله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا