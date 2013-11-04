الخرباوي: مرسي وضع نفسه في القفص.. وسيظل فيه إلى أبد الآبدين

قال ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، هو من وضع نفسه في القفص بأفعاله وتصرفاته الخاطئة، وسيظل خلف القضبان إلى أبد الآبدين، على حد قوله.

وأضاف «الخرباوي»، في تصريحات لـ«أون تي في»، اليوم الاثنين، أن 95% من الشعب المصري ضد مرسي وجماعته، وأن 5% فقط من الشعب هم من يؤيدوه.

وعلق القيادي الإخواني السابق على تصرفات الرئيس المعزول أثناء المحاكمة، قائلا: “مرسي رفع شعار رابعة لأنه يحاول أن يرسل انطباعات للرأي العام، ويحاول مخاطبته عن طريق هذه الشعارات، مؤكدا أنه لا يخاطب الشعب المصري لأن المصريين لا يهموه في شيء.. فهو حاكم مفروض على الشعب، على حد قوله.